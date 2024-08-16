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Не довести до беды: чем опасен для детей и животных перегретый салон автомобиля

Эксперт Гринин объяснил, почему нельзя оставлять детей и питомцев в авто в жару

Детей и животных нельзя оставлять в раскаленном на жаре салоне автомобиля, потому что воздух внутри накаляется за считаные минуты. Об этом рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

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«Время нагрева во многом зависит от остекления салона, направления солнечных лучей, обивки – чем она темнее, тем быстрее. Но в любом случае речь о считаных минутах. Тепло идет, а обратно выйти не может из-за того, что в салоне в этот момент плохой воздухообмен», – объясняет эксперт.

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При этом Гринин подчеркивает, что цвет самого автомобиля имеет гораздо меньшее значение. Хотя темная машина прогревается немного быстрее, но подавляющее большинство тепла в салон попадет с излучением сквозь стекла, подчеркивает Гринин. Он предупреждает, что в раскаленном салоне температура воздуха может быть на несколько десятков градусов выше, чем снаружи. По сути, автомобиль в жару превращается в «парник на колесах», констатирует Гринин.

«Если в салоне маленький ребенок, летальный исход возможен через считаный десяток минут, а то и меньше. Собаки способны протянуть чуть дольше – они часто дышат и таким образом охлаждают тело. Но все это имеет предел, поэтому, в целом, никому в машине на солнце находиться нельзя», – предупреждает эксперт.

Он категорические не рекомендует оставлять детей одних в автомобиле в любое время года: зимой они могут замерзнуть, летом – перегреться. А при заведенной машине в салон ветром может надуть выхлоп, и ребенок рискует задохнуться. Нельзя исключать и того факта, что в машину могут въехать, предостерегает Гринин. Не следует оставлять в салоне авто газовые баллончики, аэрозоли и другие вещи, способные взорваться от жары.

«Или та же зажигалка: лопнет – полный салон пропан-бутана. Вдруг искра, и она способна вызвать объемный взрыв автомобиля», – подчеркивает эксперт.

В разогретом в аномальную жару салоне может взорваться даже бутылка газировки, а тающие предметы способны серьезно повредить обивку, подытожил Гринин.

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Источник: m24.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 11
16.08.2024
Фото:freepik / freepik
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