Не довести до беды: чем опасен для детей и животных перегретый салон автомобиля

Эксперт Гринин объяснил, почему нельзя оставлять детей и питомцев в авто в жару

Детей и животных нельзя оставлять в раскаленном на жаре салоне автомобиля, потому что воздух внутри накаляется за считаные минуты. Об этом рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Время нагрева во многом зависит от остекления салона, направления солнечных лучей, обивки – чем она темнее, тем быстрее. Но в любом случае речь о считаных минутах. Тепло идет, а обратно выйти не может из-за того, что в салоне в этот момент плохой воздухообмен», – объясняет эксперт.

При этом Гринин подчеркивает, что цвет самого автомобиля имеет гораздо меньшее значение. Хотя темная машина прогревается немного быстрее, но подавляющее большинство тепла в салон попадет с излучением сквозь стекла, подчеркивает Гринин. Он предупреждает, что в раскаленном салоне температура воздуха может быть на несколько десятков градусов выше, чем снаружи. По сути, автомобиль в жару превращается в «парник на колесах», констатирует Гринин.

«Если в салоне маленький ребенок, летальный исход возможен через считаный десяток минут, а то и меньше. Собаки способны протянуть чуть дольше – они часто дышат и таким образом охлаждают тело. Но все это имеет предел, поэтому, в целом, никому в машине на солнце находиться нельзя», – предупреждает эксперт.

Он категорические не рекомендует оставлять детей одних в автомобиле в любое время года: зимой они могут замерзнуть, летом – перегреться. А при заведенной машине в салон ветром может надуть выхлоп, и ребенок рискует задохнуться. Нельзя исключать и того факта, что в машину могут въехать, предостерегает Гринин. Не следует оставлять в салоне авто газовые баллончики, аэрозоли и другие вещи, способные взорваться от жары.

«Или та же зажигалка: лопнет – полный салон пропан-бутана. Вдруг искра, и она способна вызвать объемный взрыв автомобиля», – подчеркивает эксперт.

В разогретом в аномальную жару салоне может взорваться даже бутылка газировки, а тающие предметы способны серьезно повредить обивку, подытожил Гринин.

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Источник: m24.ru