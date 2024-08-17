Вышло новое поколение экономичного, но при этом проходимого «американца»
Новый Terrain не только сохранил все лучшие традиции своего предшественника, но и получил множество обновлений, которые делают его более современным, безопасным и комфортным.
Под капотом нового GMC Terrain установлен турбированный мотор объемом 1,5 литра, который развивает мощность в 175 л. с. и крутящий момент в 275 Нм. Этот двигатель работает в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, что обеспечивает плавное переключение передач и отличную динамику. Важным нововведением является наличие системы подключаемого полного привода в базовой комплектации.
В новом Terrain внедрено множество электронных систем, направленных на помощь водителю и обеспечение активной безопасности. В базовое оснащение входит автоматическое экстренное торможение, контроль за слепыми зонами и помощь при парковке. Кроме того, в новом Terrain предусмотрены обогрев руля, передних сидений и лобового стекла в зоне покоя дворников, что особенно актуально в холодное время года.
На панели нового GMC Terrain установлены два экрана диагональю 11 и 15 дюймов. Центральный дисплей позволяет одновременно отображать до трех различных вкладок или приложений.
Система поддерживает голосовой помощник от Google, что позволяет водителю управлять функциями автомобиля, не отвлекаясь от дороги. Также имеется возможность скачивания дополнительных приложений, что делает мультимедийную систему еще более универсальной.
В конце этого года ожидается выход новой комплектации Elevation, которая предложит еще больше опций и возможностей для покупателей. А в 2025 году линейка Terrain пополнится версиями AT4 и Denali.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: IXBT