Вышло новое поколение экономичного, но при этом проходимого «американца»

Компания GMC представила третье поколение своего популярного кроссовера Terrain

Новый Terrain не только сохранил все лучшие традиции своего предшественника, но и получил множество обновлений, которые делают его более современным, безопасным и комфортным.

GMC Terrain

Под капотом нового GMC Terrain установлен турбированный мотор объемом 1,5 литра, который развивает мощность в 175 л. с. и крутящий момент в 275 Нм. Этот двигатель работает в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, что обеспечивает плавное переключение передач и отличную динамику. Важным нововведением является наличие системы подключаемого полного привода в базовой комплектации.

GMC Terrain

В новом Terrain внедрено множество электронных систем, направленных на помощь водителю и обеспечение активной безопасности. В базовое оснащение входит автоматическое экстренное торможение, контроль за слепыми зонами и помощь при парковке. Кроме того, в новом Terrain предусмотрены обогрев руля, передних сидений и лобового стекла в зоне покоя дворников, что особенно актуально в холодное время года.

Интерьер GMC Terrain

На панели нового GMC Terrain установлены два экрана диагональю 11 и 15 дюймов. Центральный дисплей позволяет одновременно отображать до трех различных вкладок или приложений.

Система поддерживает голосовой помощник от Google, что позволяет водителю управлять функциями автомобиля, не отвлекаясь от дороги. Также имеется возможность скачивания дополнительных приложений, что делает мультимедийную систему еще более универсальной.

Интерьер GMC Terrain

В конце этого года ожидается выход новой комплектации Elevation, которая предложит еще больше опций и возможностей для покупателей. А в 2025 году линейка Terrain пополнится версиями AT4 и Denali.

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Источник: IXBT