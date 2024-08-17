В России зафиксировано снижение цен на подержанные автомобили

«Автостат»: по итогам июля средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 3%

Российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать динамику, которая заставляет задуматься как потенциальных покупателей, так и экспертов.

По данным аналитического агентства «Автостат», июль 2024 года принес заметное снижение цен на подержанные автомобили: средняя стоимость упала почти на 3%, или на 42 тысячи рублей по сравнению с июнем.

Эта тенденция наблюдается уже пятый месяц подряд, начиная с марта, и июльское снижение стало самым значительным за этот период.

Однако по сравнению с июлем 2023 года цены на вторичном рынке выросли на 1% или на 15 тыс. рублей.

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Источник: Автостат