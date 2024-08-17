В России зафиксировано снижение цен на подержанные автомобили
Российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать динамику, которая заставляет задуматься как потенциальных покупателей, так и экспертов.
По данным аналитического агентства «Автостат», июль 2024 года принес заметное снижение цен на подержанные автомобили: средняя стоимость упала почти на 3%, или на 42 тысячи рублей по сравнению с июнем.
Эта тенденция наблюдается уже пятый месяц подряд, начиная с марта, и июльское снижение стало самым значительным за этот период.
Однако по сравнению с июлем 2023 года цены на вторичном рынке выросли на 1% или на 15 тыс. рублей.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автостат