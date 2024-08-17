Туристы рассказали, что больше всего раздражает в жилье в путешествиях

OneTwoTrip: грязь и насекомые больше всего раздражают туристов в апартаментах

Путешествие – это всегда приключение, но порой даже идеально спланированная поездка может быть омрачена неудачным выбором жилья. Апартаменты, сулящие уют и свободу, нередко оказываются источником разочарований.

Онлайн-сервис OneTwoTrip провел исследование среди 2340 пользователей, чтобы узнать, что именно портит впечатление от проживания в апартаментах.

97% респондентов назвали грязь, наличие насекомых, неприятные запахи и отсутствие элементарной чистоты главными факторами, портящими впечатление.

85% опрошенных жалуются на неопрятный вид апартаментов, плохой ремонт, обшарпанную мебель и устаревшую технику.

76% туристов сталкивались с неработающими электроприборами, сломанной сантехникой или мебелью, что значительно усложняло жизнь и отдых.

64% пользователей рассказали о неприятном сюрпризе, когда увидели, что реальные апартаменты отличались от фотографий на сайте.

55% путешественников раздражает нежданная плата за уборку, стирку белья, использование кондиционера или другие "скрытые" платежи, не заявленные в описании аренды.

50% опрошенных жаловались на шумных соседей, некачественную звукоизоляцию или сильный уличный шум, мешающий отдыху.

43% респондентов сталкивались с проблемами при заселении: нечетким расписанием, задержкой с выдачей ключей или необходимость дополнительных документов.

40% туристов были разочарованы удаленностью апартаментов от интересных мест, отсутствием транспорта или неудобным подъездом.

37% опрошенных жаловались на нестабильное соединение, слабый сигнал или полное отсутствие интернета.

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Источник: РИА Новости