Просторный японский седан дешевле Весты появился на отечественном рынке

Цена Honda Crider на российском рынке снизилась до 1,85 млн рублей

На российском рынке автомобилей произошли изменения, которые могут заинтересовать любителей просторных и доступных седанов. Honda Crider, модель, которая ранее предлагалась по цене от 2,05 млн рублей, теперь доступна по цене от 1,85 млн рублей. Это делает Crider не только более привлекательной альтернативой Lada Vesta, но и серьезным игроком в сегменте доступных автомобилей.

Honda Crider

За 1,85 млн рублей вы получаете седан с 1,0-литровым турбомотором мощностью 122 л. с., который работает в паре с вариатором. По мощности седан аналогичен Lada Vesta, но Crider предлагает больше пространства для пассажиров и багажа.

В оснащении машины приборная панель с цифровым спидометром, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, камера заднего вида, кожаная обивка кресел и т.д.

Ключевым преимуществом Honda Crider является просторный салон. Он действительно заметно больше, чем у Lada Vesta, что особенно актуально для семей с детьми или любителей путешествовать на дальние расстояния.

Интерьер Honda Crider

На данный момент Honda Crider предлагается по цене от 1,85 млн рублей. Стоимость может варьироваться в зависимости от региона. Так, в Екатеринбурге цена на Crider начинается от 1,9 млн рублей, а в Казани – от 2,01 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня