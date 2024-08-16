#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе: его поднимали краном
16 августа
Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе: его поднимали краном
Во Владимирской области перевернулся бензовоз
Интерьер Toyota Sequoia
16 августа
Самый выносливый внедорожник в мире теперь в России: сколько он стоит
В РФ появился в продаже большой внедорожник...
Скелет Omoda C5
16 августа
Раскрыты результаты краш-теста китайского кроссовера Omoda C5
Кроссовер Omoda C5 получил наивысшую оценку по...

Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе: его поднимали краном

Во Владимирской области перевернулся бензовоз

В Судогодском районе Владимирской области вечером 15 августа на автодороге Владимир – Муром водитель автомобиля Nissan Qashqai, выезжавшего со второстепенной дороги, не пропустил бензовоз, который двигался по трассе по направлению во Владимир.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Пытаясь избежать ДТП, водитель бензовоза съехал на обочину. Грузовик завалился набок. В результате аварии один из отсеков цистерны разгерметизировался и часть топлива вытекла. Уточняется, что водитель грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован.


177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Последствия инцидента устраняли спасатели. Место ДТП обработали специальным средством. Вытекшее топливо убрали с почвы, бензовоз подняли краном на дорогу.

Устранение вреда, причиненного окружающей среде, будет продолжено под контролем прокуратуры.


Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Прокуратура Владимирской области

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Telegram | Прокуратура Владимирской области
Количество просмотров 2
16.08.2024
Фото:Telegram | Прокуратура Владимирской области
Поделиться:
Оцените материал:
0