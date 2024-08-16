Бензовоз с топливом опрокинулся на трассе: его поднимали краном

Во Владимирской области перевернулся бензовоз

В Судогодском районе Владимирской области вечером 15 августа на автодороге Владимир – Муром водитель автомобиля Nissan Qashqai, выезжавшего со второстепенной дороги, не пропустил бензовоз, который двигался по трассе по направлению во Владимир.

Пытаясь избежать ДТП, водитель бензовоза съехал на обочину. Грузовик завалился набок. В результате аварии один из отсеков цистерны разгерметизировался и часть топлива вытекла. Уточняется, что водитель грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Последствия инцидента устраняли спасатели. Место ДТП обработали специальным средством. Вытекшее топливо убрали с почвы, бензовоз подняли краном на дорогу.

Устранение вреда, причиненного окружающей среде, будет продолжено под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Прокуратура Владимирской области