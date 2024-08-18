Мощный японский пикап от Toyota получил новую комплектацию

Известны особенности новой комплектации Toyota Tundra 2025 модельного года

Toyota Tundra 2025 модельного года представляет собой значительное обновление, которое сочетает в себе раллийный стиль и высокий уровень комфорта, делая пикап более привлекательным как для поклонников активного отдыха, так и для тех, кто ценит удобство в повседневном использовании.

Toyota Tundra 2025 TRD Rally

Одним из главных достоинств нового Tundra является новая комплектация TRD Rally. Эта версия не только придаёт автомобилю яркий и динамичный вид благодаря использованию красных, оранжевых и желтых акцентов, но и обеспечивает улучшенные характеристики для внедорожной езды. С 18-дюймовыми колесами и вездеходными шинами пикап готов к самым сложным условиям.

Toyota Tundra 2025 TRD Rally

Дизайнеры Toyota также придали внимание деталям интерьера, проявив яркие акценты на сиденьях и приборной панели, что подчеркивает спортивный характер модели. В комплектациях 1794, Platinum и Capstone теперь можно найти массажные сиденья с 10-позиционной регулировкой, что существенно увеличивает комфорт во время длительных поездок.

С точки зрения технологических новшеств, Tundra 2025 предлагает обновленную беспроводную камеру, которая улучшает видимость и безопасность при маневрировании с прицепами. Это дополнение, работающее по Wi-Fi, позволяет отображать изображения на цифровом зеркале заднего вида или 14-дюймовом дисплее авто.

Дополнительные функции, такие как однотрубные амортизаторы Bilstein и электронный блокируемый задний дифференциал, делают Tundra 2025 отличным выбором для активных водителей, которым нужен пикап с высокими показателями производительности и комфорта.

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Источник: Carscoops