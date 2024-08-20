В России предложили ввести новые автомобильные права

Автоэксперт Нестеренко объяснил, почему в России нужно ввести ученические права

В России, чтобы появилась новая культура вождения, необходимо ввести ученические автомобильные права, считает и. о. главы Гильдии автошкол России, автоэксперт Алексей Нестеренко.

Суть ученических прав сводится к тому, что человек после получения водительского удостоверения два года находится под более пристальным контролем. Если за этот период он совершает определенное количество нарушений, ему приходится проходить переобучение. Эксперт поддерживает данную инициативу.

Нестеренко отметил, что некоторые водители совершают по 30-40 нарушений ПДД в месяц, а потом оплачивают штрафы, называя это налогом на быструю езду. Эксперт полагает, что необходимо установить количество совершаемых правонарушений, после которых человека направят на переобучение.

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Источник: «Новости транспорта»