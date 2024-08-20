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В России предложили ввести новые автомобильные права

Автоэксперт Нестеренко объяснил, почему в России нужно ввести ученические права

В России, чтобы появилась новая культура вождения, необходимо ввести ученические автомобильные права, считает и. о. главы Гильдии автошкол России, автоэксперт Алексей Нестеренко.

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ГИД ПО КАСКО

Суть ученических прав сводится к тому, что человек после получения водительского удостоверения два года находится под более пристальным контролем. Если за этот период он совершает определенное количество нарушений, ему приходится проходить переобучение. Эксперт поддерживает данную инициативу.

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Нестеренко отметил, что некоторые водители совершают по 30-40 нарушений ПДД в месяц, а потом оплачивают штрафы, называя это налогом на быструю езду. Эксперт полагает, что необходимо установить количество совершаемых правонарушений, после которых человека направят на переобучение.

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Новости транспорта»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
20.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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