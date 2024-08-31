Быстрая зарядка (без вилки и розетки) — скорое будущее электромобилей

Компания Mahle протестировала технологию индуктивной зарядки на Smart EQ

Индуктивная зарядка, позволяющая заряжать электромобили без использования вилок и розеток, становится реальностью. Компания Mahle уже протестировала эту технологию на Smart EQ, где энергия передается бесконтактно – с плиты на асфальте на приемник в полу автомобиля.

Управляющий директор Mahle Арнд Франц подчеркивает, что эта технология, недавно признанная мировым стандартом, может применяться для любых автомобилей, в том числе полноразмерных внедорожниках и авто с высоким клиренсом.

Уровень эффективности достигает 92%, а утраты энергии при передаче минимальны. Mahle обещает, что стоимость системы будет сопоставима с качественными настенными зарядными станциями.

Кроме того, система безопасна для людей и животных: зарядка автоматически прекращается, если на катушке окажется, например, кошка. В ближайшие три года Mahle планирует вывести эту технологию на рынок, а в будущем возможен переход к динамической зарядке, при которой электромобили смогут заряжаться прямо во время движения.

«Это станет сильным стимулом для электромобильности», – считают разработчики.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Auto-Medienportal