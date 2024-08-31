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Быстрая зарядка (без вилки и розетки) — скорое будущее электромобилей

Компания Mahle протестировала технологию индуктивной зарядки на Smart EQ

Индуктивная зарядка, позволяющая заряжать электромобили без использования вилок и розеток, становится реальностью. Компания Mahle уже протестировала эту технологию на Smart EQ, где энергия передается бесконтактно – с плиты на асфальте на приемник в полу автомобиля.

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Управляющий директор Mahle Арнд Франц подчеркивает, что эта технология, недавно признанная мировым стандартом, может применяться для любых автомобилей, в том числе полноразмерных внедорожниках и авто с высоким клиренсом.

Уровень эффективности достигает 92%, а утраты энергии при передаче минимальны. Mahle обещает, что стоимость системы будет сопоставима с качественными настенными зарядными станциями.

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Кроме того, система безопасна для людей и животных: зарядка автоматически прекращается, если на катушке окажется, например, кошка. В ближайшие три года Mahle планирует вывести эту технологию на рынок, а в будущем возможен переход к динамической зарядке, при которой электромобили смогут заряжаться прямо во время движения.

«Это станет сильным стимулом для электромобильности», – считают разработчики.
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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:Auto-Medienportal
Количество просмотров 2
31.08.2024
Фото:Auto-Medienportal
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