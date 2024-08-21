Стали известны сроки выхода белорусского электромобиля

Свидерский: Разработка электромобиля BelGee завершится до конца 2024-го

Как сообщил в интервью телеканалу СТВ генеральный директор белорусского предприятия «БелДжи» Геннадий Свидерский, разработка легкового электромобиля под маркой BelGee будет завершена до конца 2024 года.

Он заявил, что Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, разработавший для машины электродвигатель, соберет опытную партию машин уже в декабре, а испытания начнутся в январе 2025 года. Ранее сообщалось, что к январю 2025 года Лукашенко поручил начать серийное производство электромобилей BelGee.

Под электромобиль адаптируют платформу обычного BelGee X50 – такие белорусские Coolray поставляются в Россию

Напомним, первый прототип белорусского электромобиля был показан в январе 2024 года, он создан на базе серийной модели BelGee X50, которая по сути является локализованным на заводе «БелДжи» китайским кроссовером Geely Coolray в дорестайлинговой версии.

Прототип EX50 имел один синхронный электромотор, выдающий номинальную мощность 80 кВт (109 л.с.), максимальную – 120 кВт (163 л.с.) и крутящий момент в 300 Нм. Привод – передний, максималка ограничена на 130 км/ч, литий-ионная батарея емкостью 65 кВт*ч обеспечивает машине снаряженной массой 1815 кг пробег в 400 км.

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Источник: Автопоток