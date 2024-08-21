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Стали известны сроки выхода белорусского электромобиля

Свидерский: Разработка электромобиля BelGee завершится до конца 2024-го

Как сообщил в интервью телеканалу СТВ генеральный директор белорусского предприятия «БелДжи» Геннадий Свидерский, разработка легкового электромобиля под маркой BelGee будет завершена до конца 2024 года.

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Он заявил, что Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, разработавший для машины электродвигатель, соберет опытную партию машин уже в декабре, а испытания начнутся в январе 2025 года. Ранее сообщалось, что к январю 2025 года Лукашенко поручил начать серийное производство электромобилей BelGee.

Под электромобиль адаптируют платформу обычного BelGee X50 – такие белорусские Coolray поставляются в Россию
Под электромобиль адаптируют платформу обычного BelGee X50 – такие белорусские Coolray поставляются в Россию

Напомним, первый прототип белорусского электромобиля был показан в январе 2024 года, он создан на базе серийной модели BelGee X50, которая по сути является локализованным на заводе «БелДжи» китайским кроссовером Geely Coolray в дорестайлинговой версии.

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Прототип EX50 имел один синхронный электромотор, выдающий номинальную мощность 80 кВт (109 л.с.), максимальную – 120 кВт (163 л.с.) и крутящий момент в 300 Нм. Привод – передний, максималка ограничена на 130 км/ч, литий-ионная батарея емкостью 65 кВт*ч обеспечивает машине снаряженной массой 1815 кг пробег в 400 км.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
21.08.2024
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