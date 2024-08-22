Иран предложил снабжать Россию автозапчастями
Замминистра торговли, промышленности и недропользования Ирана Фаршад Могими обсудил с представителями компании АВТОВАЗ возможность поставки запчастей для российского автопрома. Встреча прошла на выставке MIMS в Москве.
Могими предложил проработать возможность создания консорциума для поставок в РФ продукции из Ирана для облегчения предоставления сопутствующих услуг. Он выразил надежду на то, что с российскими партнерами будут подписаны взаимовыгодные контракты.
Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: ТАСС