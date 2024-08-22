Иран предложил снабжать Россию автозапчастями

Иран и АВТОВАЗ обсудили вопрос поставки запчастей в Россию

Замминистра торговли, промышленности и недропользования Ирана Фаршад Могими обсудил с представителями компании АВТОВАЗ возможность поставки запчастей для российского автопрома. Встреча прошла на выставке MIMS в Москве.

Могими предложил проработать возможность создания консорциума для поставок в РФ продукции из Ирана для облегчения предоставления сопутствующих услуг. Он выразил надежду на то, что с российскими партнерами будут подписаны взаимовыгодные контракты.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Источник: ТАСС