Двухколесная ностальгия: рассматриваем самые крутые мотоциклы СССР

На видео показали лучшие мотоциклы Днепр, Урал, Иж, Восход, Минск и Тула

В СССР мотоцикл был не средством развлечения или статусной вещью, как сейчас, а реальной альтернативой автомобилю: на машину еще надо дождаться своей очереди (она растягивалась на годы и десятилетия), да и накопить несколько тысяч не каждому было под силу. То ли дело двухколесный «конь» – например, такой как Восход-3М, стоивший 580 рублей.

Делать такие мотоциклы начали в 1983 году на Заводе имени Дегтярева. По сравнению с третьей моделью, у «эмки» были доработанные задние амортизаторы – они получили регулировку преднатяга. Оба тормоза были снабжены индикаторами износа накладок, а над фарой был установлен блок приборов, ламп и замка зажигания в пластиковом корпусе. Имелся даже противоугон!

В движение мотоцикл приводил одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения объемом 175 куб. см и мощностью 15 л.с. в паре с 4-ступенчатой КП – многие юноши и подростки 1980-х помнят, что этого хватало для весьма динамичной езды... Да и в плане надежности Восход подводил очень редко. Смотрим видео о нем и других культовых байках советской поры!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ