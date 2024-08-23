Крепкий кузов, надежный дизель, люксовый бренд — внедорожник по цене УАЗа!
Новый УАЗ Патриот стоит сейчас от 1,68 до 2 млн рублей и силен завидной проходимостью, просторным салоном и огромным багажником. И у него будет трехлетняя гарантия! Козыри сильные, но что если хочется чего-то за те же деньги, но более комфортного и динамичного, пусть с пробегом и без гарантии? «За рулем» нашел пару вариантов, и один из них мы раскроем прямо сейчас.
Сразу отметем Toyota Land Cruiser (дорого) и Land Cruiser Prado (он будет слишком старым), а также Mercedes-Benz Gelandewagen (старо, дорого, проблемно) и Land Rover Defender, который не особо приспособлен к асфальту и тоже ни разу не дешев. Что же остается?
Есть Land Rover Discovery – та самая «понторезка», премиальный автомобиль, способный потешить самолюбие и космически далекий от Патриота. Да, он будет не новым: в сегменте 1,7-2 млн рублей можно отыскать дорестайлинговый Discovery IV поколения, выпущенный в 2009-2013 годах. С точки зрения налогов бензиновый 300-сильный мотор не очень хорош, поэтому разумнее присмотреться к дизелям: 2,7 литра мощностью 190 л.с. или 3 литра мощностью 245 «лошадей».
Высокая проходимость Discovery обусловлена системой Terrain Response и клиренсом до 240 мм. А врожденные комфорт и динамика делают эту машину по настоящему универсальным сухопутным крейсером для города, трассы и бездорожья. Из недостатков – не самая надежная подвеска.
При покупке 10-летнего «дискаря» (не вискаря, нет) вам, с высокой вероятностью, придется вложиться в ремонт. Присматриваясь к такой машине, обязательно почитайте, что думает по поводу подержанных Discovery IV эксперт «За рулем» Александр Виноградов – там много полезного. Или выбирайте другую альтернативу новому Патриоту.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Land Rover Discovery ()
Это все тот же ЛендРовер!!!
Их нет кроме цены.
Всем дорого времени, съездил в Крым, приключений машинка не создала, поломок нет, масло уровень, усталости водителя нет, еще раз убедился в прекрасном. Дискавери приятная машинка. Писарям, любителям шкод, рено, форд с низким брюхом у которых слюни на дороге текут при виде диско , хочу пожелать так и ездить, чем больше Вас тем дальше мы дорогу видим