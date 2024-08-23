Стала известна причина задержки продаж популярных «китайцев» в России
Начало продаж китайских кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus в России, которые собирают на белорусском заводе «Юнисон», перенесли с июня на сентябрь, пишет autonews.ru со ссылкой на представителя бренда VGV. Причина – в долгой сертификации.
Представитель VGV пояснил, что соответствующие министерства РФ и Белоруссии согласовывают необходимый набор межгосударственных сертификатов в рамках ЕАЭС для импорта нового бренда автомобилей из РБ в РФ. Сейчас этот процесс подходит к концу.
Машины бренда уже есть в наличии в российских дилерских центрах VGV, но для их продажи необходимо дождаться решения вопроса по сертификации.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru