Стала известна причина задержки продаж популярных «китайцев» в России

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Старт российских продаж автомобилей VGV перенесли из-за долгой сертификации

Начало продаж китайских кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus в России, которые собирают на белорусском заводе «Юнисон», перенесли с июня на сентябрь, пишет autonews.ru со ссылкой на представителя бренда VGV. Причина – в долгой сертификации.

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Представитель VGV пояснил, что соответствующие министерства РФ и Белоруссии согласовывают необходимый набор межгосударственных сертификатов в рамках ЕАЭС для импорта нового бренда автомобилей из РБ в РФ. Сейчас этот процесс подходит к концу.

Машины бренда уже есть в наличии в российских дилерских центрах VGV, но для их продажи необходимо дождаться решения вопроса по сертификации.

VGV U70 Pro
VGV U70 Pro

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Юрий Тимкин, «За рулем»
Количество просмотров 4
23.08.2024
Фото:Depositphotos | Юрий Тимкин, «За рулем»
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