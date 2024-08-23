Стала известна причина задержки продаж популярных «китайцев» в России

Старт российских продаж автомобилей VGV перенесли из-за долгой сертификации

Начало продаж китайских кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus в России, которые собирают на белорусском заводе «Юнисон», перенесли с июня на сентябрь, пишет autonews.ru со ссылкой на представителя бренда VGV. Причина – в долгой сертификации.

Представитель VGV пояснил, что соответствующие министерства РФ и Белоруссии согласовывают необходимый набор межгосударственных сертификатов в рамках ЕАЭС для импорта нового бренда автомобилей из РБ в РФ. Сейчас этот процесс подходит к концу.

Машины бренда уже есть в наличии в российских дилерских центрах VGV, но для их продажи необходимо дождаться решения вопроса по сертификации.

VGV U70 Pro

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru