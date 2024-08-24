Добротный иранский седан на замену Весте подешевел в России

Седан Iran Khodro Dena подешевел на российском рынке до 1,5 миллиона рублей

На российском автомобильном рынке появляется всё больше альтернатив отечественным моделям. Одним из свежих предложений стал седан Iran Khodro Dena, который с ценой около 1,5 миллиона рублей претендует на звание недорогой альтернативы Lada Vesta.

Iran Khodro Dena

Iran Khodro Dena – это седан, произведённый иранской компанией Iran Khodro. Машина оснащена 115-сильным атмосферным двигателем объёмом 1,7 литра, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Dena может похвастаться довольно богатым оснащением. В оснащение входят кондиционер, мультимедийная система с цветным дисплеем, электрорегулировки передних кресел, камера заднего вида с парктрониками и мультифункциональный руль.

Планы по официальному старту продаж Dena в России с заводской гарантией так и не реализовались. Сейчас эти машины завозят в страну по параллельным схемам. Это означает, что гарантийные обязательства на эти автомобили могут быть ограничены, а обслуживание может стать проблемой.

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Источник: Автоновости дня