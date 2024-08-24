#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Себе дороже: чем опасны открытые окна при работающем кондиционере в машине
24 августа
Себе дороже: чем опасны открытые окна при работающем кондиционере в машине
Выяснилось, чем грозят водителю и пассажирам...
Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей
24 августа
Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей
В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно...
Как ездить в дождь — три простых правила!
24 августа
Как ездить в дождь — три простых правила!
«За рулем» напомнил, как безопасно ездить на...

Добротный иранский седан на замену Весте подешевел в России

Седан Iran Khodro Dena подешевел на российском рынке до 1,5 миллиона рублей

На российском автомобильном рынке появляется всё больше альтернатив отечественным моделям. Одним из свежих предложений стал седан Iran Khodro Dena, который с ценой около 1,5 миллиона рублей претендует на звание недорогой альтернативы Lada Vesta.

Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Iran Khodro Dena – это седан, произведённый иранской компанией Iran Khodro. Машина оснащена 115-сильным атмосферным двигателем объёмом 1,7 литра, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

245 л.с., автомат Aisin, всеядная подвеска — кроссовер на замену BMW X3

Dena может похвастаться довольно богатым оснащением. В оснащение входят кондиционер, мультимедийная система с цветным дисплеем, электрорегулировки передних кресел, камера заднего вида с парктрониками и мультифункциональный руль.

Планы по официальному старту продаж Dena в России с заводской гарантией так и не реализовались. Сейчас эти машины завозят в страну по параллельным схемам. Это означает, что гарантийные обязательства на эти автомобили могут быть ограничены, а обслуживание может стать проблемой.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | За рулем
Количество просмотров 1
24.08.2024
Фото:Depositphotos | За рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0