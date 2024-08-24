Добротный иранский седан на замену Весте подешевел в России
На российском автомобильном рынке появляется всё больше альтернатив отечественным моделям. Одним из свежих предложений стал седан Iran Khodro Dena, который с ценой около 1,5 миллиона рублей претендует на звание недорогой альтернативы Lada Vesta.
Iran Khodro Dena – это седан, произведённый иранской компанией Iran Khodro. Машина оснащена 115-сильным атмосферным двигателем объёмом 1,7 литра, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Dena может похвастаться довольно богатым оснащением. В оснащение входят кондиционер, мультимедийная система с цветным дисплеем, электрорегулировки передних кресел, камера заднего вида с парктрониками и мультифункциональный руль.
Планы по официальному старту продаж Dena в России с заводской гарантией так и не реализовались. Сейчас эти машины завозят в страну по параллельным схемам. Это означает, что гарантийные обязательства на эти автомобили могут быть ограничены, а обслуживание может стать проблемой.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня