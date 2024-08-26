Грузовик поехал на красный и раздавил легковушку: погибли трое

В Кузбассе в аварии с КАМАЗом погибли двое взрослых и ребенок

В Кемеровской области при столкновении грузовика и легковушки погибли три человека. ДТП произошло накануне вечером на 540-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Предварительно установлено, что 58-летний водитель КАМАЗа выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем ВА3-2112, двигавшимся на зеленый свет.

Пассажиры легковушки – 41-летняя женщина и 12-летний ребенок – умерли на месте. 46-летний водитель ВА3-2112 скончался по дороге в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области