Грузовик поехал на красный и раздавил легковушку: погибли трое
В Кемеровской области при столкновении грузовика и легковушки погибли три человека. ДТП произошло накануне вечером на 540-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».
Предварительно установлено, что 58-летний водитель КАМАЗа выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем ВА3-2112, двигавшимся на зеленый свет.
Пассажиры легковушки – 41-летняя женщина и 12-летний ребенок – умерли на месте. 46-летний водитель ВА3-2112 скончался по дороге в больницу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области