Грузовик поехал на красный и раздавил легковушку: погибли трое

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В Кемеровской области при столкновении грузовика и легковушки погибли три человека. ДТП произошло накануне вечером на 540-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».

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Предварительно установлено, что 58-летний водитель КАМАЗа выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем ВА3-2112, двигавшимся на зеленый свет.

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Пассажиры легковушки – 41-летняя женщина и 12-летний ребенок – умерли на месте. 46-летний водитель ВА3-2112 скончался по дороге в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
26.08.2024
Фото:МВД Медиа
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