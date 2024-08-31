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Выяснилось, у кого на авторынке быстрее всего растет зарплата

У водителей грузовиков в январе – июне 2024 года медианная зарплата выросла на 74%

С января по июнь 2024 года медианная зарплата водителей грузовиков увеличилась на 74%, что является самым высоким темпом роста среди всех профессий. Прогнозируется дальнейший рост зарплат на 10-30% из-за дефицита кадров, показало исследование ассоциации «АвтоГрузЭкс» ПЭК, hh.ru совместно с грузоперевозчиками.

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Медианная зарплата водителей составила 131 тыс. руб., что поставило их на 23-е место из 174 специальностей в России. Для сравнения, зарплата DevOps-инженера достигает 250 тыс. руб., руководителей группы разработки – 214 тыс. руб. и специалистов по работе с данными – 197 тыс. рублей. При этом уровень оплаты свыше 100 тыс. руб. в первой половине года предлагали в 44 категориях из 178.

Опрос показал, что большинство водителей хотят зарабатывать более 100 тыс. руб.: 48% рассчитывают на 150-200 тыс. руб. В таких регионах, как Москва и Санкт-Петербург, процент желающих получить более высокую зарплату составляет 91% и 87% соответственно.

Водители и курьеры в лидерах по росту зарплат

Проблема нехватки водителей на рынке особенно остро стоит в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Средний возраст водителя увеличился с 48 до 54 лет, что может привести к нехватке работников в ближайшие годы. Новых кадров практически не появляется, поэтому зарплатная гонка за сотрудников продолжится.

Эксперты призывают к ускоренному привлечению молодежи в профессию и обучению новых кадров, чтобы не довести до кризиса кадров в отрасли.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: компания ПЭК (логистический оператор)

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Алексеева Елена
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 3
31.08.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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