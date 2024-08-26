На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы

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Новые кроссоверы Chevrolet Tracker продают в России по цене от 1,3 млн рублей

На одном из классифайдов новые Chevrolet Tracker доступны как в наличии, так и под заказ, по цене от 1 328 700 рублей.

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Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

Для сравнения, базовая комплектация Lada Niva Travel Comfort'24 стоит 1 408 000 рублей, а за классическую трехдверку Niva Bronto просят от1 435 000 рублей.

Chevrolet Tracker представлен в четырех различных комплектациях. Две из них оборудованы 1,0-литровыми двигателями: один мощностью 116 л.с., предназначенный для бразильского рынка, другой – 125 л.с. для китайского. Также доступен вариант с 1,3-литровым двигателем мощностью 165 л.с., а в спортивной версии Tracker RS установлен 1,5-литровый турбомотор от концерна SAIC, который развивает 184 л.с.

Разные версии кроссовера также имеют свои коробки передач: для 125-сильного мотора предусмотрен 6-ступенчатый преселективный робот, а для 116-сильного – классический 6-ступенчатый автомат. Варианты с двигателями мощностью 165 и 184 л.с. оснащены вариатором. Все версии переднеприводные.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

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Что касается цен, то самый доступный кроссовер с 125-сильным мотором 2021 года во Владивостоке стоит 1 328 700 рублей. Вариант с 116-сильным двигателем того же года оценивается в 2 143 000 рублей в мультибрендовом автосалоне в Перми, а спортивный Chevrolet Tracker RS там же стоит 2 372 000 рублей. Наконец, версия с 165-сильным двигателем предлагается за 2 240 000 рублей в Казани.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 2
26.08.2024
Фото:Chevrolet
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