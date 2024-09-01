Вы помните такие микроавтобусы? Вот откуда они взялись!

Блогер рассказал историю польского микроавтобуса Nysa, сделанного из копии Победы

Микроавтобусы в Советском Союзе не были так уж распространены – либо едешь по-пролетарски на автобусе, либо уж сразу на авто. Уазовская «буханка» тут не счет – она всегда позиционировалась как особый транспорт, машина для труднодоступных районов... Но в ряде случаев были нужны и «цивильные» микроавтобусы – и приснопамятного РАФ-2203 на всех не хватало. Тогда на помощь приходил автопром стран соцлагеря.

Один из ярких представителей – польский производитель Nysa («Ныса»), чья «микроавтобусная» история началась в 1957-м году с модели Nysa 58, которая далее превратилась в Nysa 501. На постсоветском пространтве наиболее известен их поздний потомок – это Nysa 521/522. Эту машину поляки делали аж до 1994 года – она пережила и Польскую народную республику, и Советский Союз, и в принципе социализм.

А самый первый опытный экземпляр Nysa 521 был представлен на Международной выставке в Познани в 1968 году... Для нас Nysa интересна нетривиальным культурно-технологическим вывертом: польские микроавтобусы базировались на шасси легкового автомобиля FSO Warszawa – которая являлась ничем иным, как лицензионной копией ГАЗ-М-20 «Победа». Смотрим видео!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: AUTO VIDEO