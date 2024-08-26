Полный привод, надежный и мощный дизель: популярный «кореец» заметно подешевел

В России дилер снизил цены на Kia Mohave на 200 тыс. рублей

В России подешевели популярные кроссоверы корейского бренда Kia, ввозимые по параллельному импорту. Так, в дилерском центре на востоке Москвы снизилась цена большого кроссовера Kia Mohave.

Автомобиль в старшей версии Premium 2024 года выпуска с 3-литровым дизельным мотором мощностью 249 л.с., полным приводом и богатым набором опций сейчас стоит 3,7 млн руб. Месяцем ранее его цена составляла 3,9 млн руб.

Сотрудник автосалона не объяснил причину снижения цен на Kia Mohave, но предупредил, что его стоимость вновь вырастет осенью.

Kia Mohave

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Autonews.ru