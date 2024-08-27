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Калужская область в следующем году выпустит 121 тыс. автомобилей. Мы знаем, каких

Шапша рассказал Михаилу Мишустину о восстановлении автопрома Калужской области

На форуме «Развитие малых регионов и исторических поселений» глава Калужской области Владислав Шапша рассказал Михаилу Мишустину о состоянии дел в промышленности и, в частности, в автопроме.

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С введением санкций регион вошел в условный антирейтинг самых импортозависимых регионов. Как известно, в Калужской области было сосредоточено несколько предприятий, и автопром составлял до трети объемов промпроизводства региона.

Когда компании из недружественных стран спешно покинули Россию, промпроизводство по 2022 году упало на 15%. Но благодаря господдержке и правительству ситуацию удалось выправить.

С помощью средств Фонда развития промышленности удалось начать новые проекты, и Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила смену собственников ряда компаний.

В прошлом году на территории региона было открыто семь новых крупных предприятий и удалось перезапустить автокластер.

Так, бывший завод Volvo начал выпускать крупнотоннажные грузовики под брендом «АМО»; компания «Автомобильные технологии», входящая в концерн «Пежо Ситроен», осуществляет детализированную сборку автомобилей на конвейере; перезапустилась компания «АГР» (бывший Volkswagen), только теперь сотрудничает с китайским партнером.

Российский экспортный центр помог региону найти новые рынки сбыта.

«У нас до конца года 27 тыс. автомобилей будет произведено, а в следующем году уже 121 тыс. автомобилей будет на наших мощностях собрана», – сказал Владислав Шапша.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Последняя фраза непонятно к чему привязана – то ли именно к АГР, то ли ко всем трем производствам суммарно. Думаю, что именно второй вариант: три завода должны собрать в этом году 27 тысяч машин, в 2025-м – 121 тысячу машин.

Понятно, что китайский партнер АГР – это Chery. Но об этом предпочитают громко не говорить. Уже собирают крупным узлом Chery Tiggo 8 Pro Max – и они тихо поступают в продажу.

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Рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro Max вот-вот должны поставить на конвейер, китайцы уже получили на него ОТТС. Скорее всего, начнут сборку Chery Tiggo 4 Pro. И, вполне возможно, кроссовера Omoda C5.

Ситроены тоже собирают полностью из китайских машинокомплектов. Правда, думают о сварке и окраске, но об этом – тоже ни слова. Да и АМО – это пока наши Уралы NEXT, а должны быть (и будут) китайские грузовики – вместо Volvo.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: сайт Правительства России и ТГ-канал «Я за рулем Maxim Kadakov»

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС
Количество просмотров 2
27.08.2024
Фото:ТАСС
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