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Стало известно, какую новинку покажет BYD на автосалоне в Чэнду

BYD представит на автосалоне в Чэнду минивэн — скорее всего, его назовут Zhou

Новый BYD MPV будет официально представлен на автосалоне в Чэнду. Ранее этот автомобиль был замечен на шпионских снимках, и было много предположений относительно того, будет ли он называться Tang Max или Zhou.

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Новый BYD MPV
Новый BYD MPV

Поскольку имя Tang уже применялось к ряду внедорожников BYD, название Tang Max теперь кажется крайне маловероятным.

Компания опубликовала несколько снимков нового автомобиля, однако они все еще довольно сильно замаскированы.

Мы можем, по крайней мере, разглядеть силуэт, и известно, что автомобиль будет длиной более 5 метров, вероятно, что одна только колесная база составит три метра. На снимках мы видим, что новый автомобиль будет иметь внушительную решетку радиатора, это своего рода фирменная черта серии Dynasty.

Шпионский снимок интерьера из другого источника показывает два ряда сидений сзади. Новый BYD имеет семиместную компоновку, по схеме 2 + 2 + 3.

Спереди у автомобиля три экрана с цифровой ЖК-панелью приборов, центральный экран информационно-развлекательной системы, а также специальный экран развлечений для пассажиров.

Во втором ряду два сиденья имеют независимые подлокотники и, похоже, с электрорегулировкой. Пассажиры, сидящие здесь, также пользуются столиками-подносами в стиле самолета, которые выдвигаются из спинок передних сидений.

Между двумя сиденьями второго ряда есть небольшой проход для входа в третий ряд.

Новый BYD MPV
Новый BYD MPV

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Ожидается, что новый MPV дебютирует с двумя двигателями: атмосферным 1,5 и наддувным 1,5T в составе гибридной силовой установки. Двигатель имеет максимальную мощность 115 кВт, а в случае гибрида он сочетается с электромотором пиковой мощностью 200 кВт.

Ранее сообщалось, что Zhou будет иметь запас хода 200 км полностью на электричестве.

Ожидается, что цены стартуют в диапазоне 250 000–350 000 юаней (2,9 млн – 4 млн руб.).

Более подробная информация должна появиться на автосалоне в Чэнду, который откроется 30 августа.

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Источник: СarNewsChina


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Алексеева Елена
Количество просмотров 3
27.08.2024
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