Tank 500 расстреляли и взорвали на видео

Бронированный Tank 500 прошел российскую сертификацию

Бронированный рамный внедорожник Tank 500 успешно прошел сертификацию в РФ – об этом сообщила российская производственная компания Armour Group (AG), которая занимается разработкой и производством таких машин. Видео с испытаний появилось в Сети несколько месяцев назад, а в начале августа бронированный Tank 500 появился в каталог Armour Group.

Известно, что в ходе испытаний подтвердилась пуле-взрывостойкость бронекапсулы автомобиля на соответствие классу защиты Бр4. Тестирование велось по всем шести проекциям, включая крышу и днище автомобиля, с проведением выстрелов из различных типов стрелкового оружия. Кроме того, прототип подвергся нескольким подрывам.

Испытания стрелковым оружием

7,62 х 39 мм / АКМ - 57 - Н - 231,

5,45 х 39 мм / АК74-7Н10,

9 х 19 мм / ПЯ-7Н21,

9 х 21 мм / СР1М-7Н28

Испытания взрывчатыми устройствами

Граната РГО

Граната Ф1

Взрывчатое вещество 0,2 кг (TNT)

Взрывчатое вещество 0,3 кг (TNT)

Бронирование у автомобиля – скрытого типа, бронепанели установлены под стандартными элементами кузова. Снаружи бронированный Tank 500 распознается только по специальным стеклам, имеющим широкую черную кайму. Стоит такой автомобиль от 16 млн рублей. Напомним, цена обычного Tank 500, указанная российским дистрибьютором марки – от 5,6 млн рублей.

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Источник: Armour Group, Автопоток