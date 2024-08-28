Tank 500 расстреляли и взорвали на видео
Бронированный рамный внедорожник Tank 500 успешно прошел сертификацию в РФ – об этом сообщила российская производственная компания Armour Group (AG), которая занимается разработкой и производством таких машин. Видео с испытаний появилось в Сети несколько месяцев назад, а в начале августа бронированный Tank 500 появился в каталог Armour Group.
Известно, что в ходе испытаний подтвердилась пуле-взрывостойкость бронекапсулы автомобиля на соответствие классу защиты Бр4. Тестирование велось по всем шести проекциям, включая крышу и днище автомобиля, с проведением выстрелов из различных типов стрелкового оружия. Кроме того, прототип подвергся нескольким подрывам.
Испытания стрелковым оружием
- 7,62 х 39 мм / АКМ - 57 - Н - 231,
- 5,45 х 39 мм / АК74-7Н10,
- 9 х 19 мм / ПЯ-7Н21,
- 9 х 21 мм / СР1М-7Н28
Испытания взрывчатыми устройствами
- Граната РГО
- Граната Ф1
- Взрывчатое вещество 0,2 кг (TNT)
- Взрывчатое вещество 0,3 кг (TNT)
Бронирование у автомобиля – скрытого типа, бронепанели установлены под стандартными элементами кузова. Снаружи бронированный Tank 500 распознается только по специальным стеклам, имеющим широкую черную кайму. Стоит такой автомобиль от 16 млн рублей. Напомним, цена обычного Tank 500, указанная российским дистрибьютором марки – от 5,6 млн рублей.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Armour Group, Автопоток