В ГД напомнили о законе, вводящем новые штрафы для водителей

Депутат Федяев предупредил о новых штрафах для водителей с 1 сентября

С 1 сентября текущего года в РФ начинает действовать закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов, напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Теперь за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида I группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, нарушителям будет грозить штраф. Для водителей он составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц установлен размер штрафа от 20 до 30 тыс. рублей.

Федяев также напомнил, что ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.

В июне президент РФ подписал закон, предусматривающий штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: РИА Новости