В ГД напомнили о законе, вводящем новые штрафы для водителей
С 1 сентября текущего года в РФ начинает действовать закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов, напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Теперь за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида I группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, нарушителям будет грозить штраф. Для водителей он составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц установлен размер штрафа от 20 до 30 тыс. рублей.
Федяев также напомнил, что ранее был принят закон о запрете высадки инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забыли социальную карту.
В июне президент РФ подписал закон, предусматривающий штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: РИА Новости