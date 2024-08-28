Штрафы за превышение скорости в приграничных регионах хотят отменить

Депутат ГД Хамзаев предложил отменить штрафы за скорость в приграничных регионах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил аннулировать штрафы за превышение скорости в приграничных регионах. С этим предложением парламентарий обратился к начальнику ГАИ.

Он отметил, что в связи с нападением ВСУ многие нарушают скоростной режим в целях сохранения собственной жизни.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: РИА Новости