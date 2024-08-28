Штрафы за превышение скорости в приграничных регионах хотят отменить
Депутат ГД Хамзаев предложил отменить штрафы за скорость в приграничных регионах
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил аннулировать штрафы за превышение скорости в приграничных регионах. С этим предложением парламентарий обратился к начальнику ГАИ.
Он отметил, что в связи с нападением ВСУ многие нарушают скоростной режим в целях сохранения собственной жизни.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: РИА Новости
Фото:Depositphotos
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28.08.2024
Фото:Depositphotos
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