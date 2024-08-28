Погибли женщина и ребенок: пьяный водитель грузовика протаранил легковушку
В Кузнецке на улице Республики 27 августа произошло ДТП. Пьяный водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Lada Priora. В результате аварии погибли два человека.
За рулем легкового автомобиля была 32-летняя женщина. Она и ее пассажир – ребенок 2-х лет – от полученных травм скончались на месте аварии. Еще двух пассажиров автомобиля госпитализировали.
На водителя КАМАЗа завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: СУ СК РФ по Пензенской области