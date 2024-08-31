Названа причина резкого износа шин
О причинах резкого износа шин рассказал собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев. Одна из них – неправильное давление в шинах. Если он слишком низкое или высокое, это может привести к неравномерному износу резины.
Низкое давление вызывает износ краев шин, а чересчур высокое приводит к износу центральной части, рассказал специалист.
Также он пояснил, что если сход-развал сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны.
Частые резкие старты, торможения, повороты могут значительно ускорить износ покрышек, прибавил Погуляев.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Российская газета»