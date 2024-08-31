Названа причина резкого износа шин

Автоэксперт Погуляев: сильный износ шин говорит о неправильном сход-развале

О причинах резкого износа шин рассказал собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев. Одна из них – неправильное давление в шинах. Если он слишком низкое или высокое, это может привести к неравномерному износу резины.

Низкое давление вызывает износ краев шин, а чересчур высокое приводит к износу центральной части, рассказал специалист.

Также он пояснил, что если сход-развал сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны.

Частые резкие старты, торможения, повороты могут значительно ускорить износ покрышек, прибавил Погуляев.

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Источник: «Российская газета»