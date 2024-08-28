Пневмоподвеска, 517 л.с.: в России скоро появится большой китайский внедорожник
Китайский концерн Great Wall анонсировал скорое появление на российском рынке флагманского рамного внедорожника Tank 700. Автомобиль предложат в трех комплектациях и с двумя силовыми установками: гибридной и бензиновой.
У гибрида 3,0-литровый мотор V6 и электродвигатель. Общая мощность составляет 517 л.с. В составе гибридной силовой установки 9-ступенчатая АКП, полный привод — с блокировками переднего и заднего дифференциалов. Что за мотор будет у чисто бензиновой модификации, пока неизвестно.
Длина Tank 700 равна 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс 245 мм.
Tank 700 для российского рынка получит адаптивную пневмоподвеску, 22-дюймовые колесные диски, салон с обивкой из кожи Nappa, набор различных систем помощи водителю и прочие опции.
Машину специально адаптируют к российскому климату: будет улучшена антикоррозийная обработка, появится бачок для стеклоомывающей жидкости увеличенного до 4,5 л объема, а также полный пакет «теплых опций».
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Известия»