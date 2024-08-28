Пневмоподвеска, 517 л.с.: в России скоро появится большой китайский внедорожник

Бренд Tank назвал сроки начала продаж флагманского 700 в России

Китайский концерн Great Wall анонсировал скорое появление на российском рынке флагманского рамного внедорожника Tank 700. Автомобиль предложат в трех комплектациях и с двумя силовыми установками: гибридной и бензиновой.

У гибрида 3,0-литровый мотор V6 и электродвигатель. Общая мощность составляет 517 л.с. В составе гибридной силовой установки 9-ступенчатая АКП, полный привод — с блокировками переднего и заднего дифференциалов. Что за мотор будет у чисто бензиновой модификации, пока неизвестно.

Tank 700

Длина Tank 700 равна 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс 245 мм.

Tank 700 для российского рынка получит адаптивную пневмоподвеску, 22-дюймовые колесные диски, салон с обивкой из кожи Nappa, набор различных систем помощи водителю и прочие опции.

Машину специально адаптируют к российскому климату: будет улучшена антикоррозийная обработка, появится бачок для стеклоомывающей жидкости увеличенного до 4,5 л объема, а также полный пакет «теплых опций».

Tank 700

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: «Известия»