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Пневмоподвеска, 517 л.с.: в России скоро появится большой китайский внедорожник

Бренд Tank назвал сроки начала продаж флагманского 700 в России

Китайский концерн Great Wall анонсировал скорое появление на российском рынке флагманского рамного внедорожника Tank 700. Автомобиль предложат в трех комплектациях и с двумя силовыми установками: гибридной и бензиновой.

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449 л. с., 1000 км без подзарядки, цена от 7,5 миллионов – самый крутой кроссовер из Китая

У гибрида 3,0-литровый мотор V6 и электродвигатель. Общая мощность составляет 517 л.с. В составе гибридной силовой установки 9-ступенчатая АКП, полный привод — с блокировками переднего и заднего дифференциалов. Что за мотор будет у чисто бензиновой модификации, пока неизвестно.

Tank 700
Tank 700

Длина Tank 700 равна 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс 245 мм.

Tank 700 для российского рынка получит адаптивную пневмоподвеску, 22-дюймовые колесные диски, салон с обивкой из кожи Nappa, набор различных систем помощи водителю и прочие опции.

Машину специально адаптируют к российскому климату: будет улучшена антикоррозийная обработка, появится бачок для стеклоомывающей жидкости увеличенного до 4,5 л объема, а также полный пакет «теплых опций».

Tank 700
Tank 700

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 1
28.08.2024
Фото:Tank
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