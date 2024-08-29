Владельцы электрокаров охотно пользуются свободным проездом по «платкам»

В 2024 году электрокары совершили 436 тыс. бесплатных поездок по платным трассам

Весной 2023 года Минэкономразвития России, Минтранс России и Автодор запустили соответствующую акцию для владельцев электромобилей. В прошлом году предложением воспользовались почти 5 тыс. человек. Они проехали бесплатно более 315 тыс. раз.

Свободный проезд действует на трассах:

М-1 «Беларусь», в том числе «Обход Одинцова»

М-3 «Украина»

М-4 «Дон»

М-11 «Нева»

М-12 «Восток»

ЦКАД.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Бесплатный проезд по федеральным трассам мотивирует водителей пересесть на электромобили и позволяет повысить популярность автотуризма. Акция действует до конца года. В 2024 году такой возможностью воспользовались около 9 тыс. человек — на 85% больше, чем в прошлом году. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы стремимся сделать столицу одним из мировых лидеров по использованию электротранспорта.

Найти свободную станцию городского проекта «Энергия Москвы», построить быстрый маршрут и забронировать зарядную сессию можно через приложение «Московский транспорт».

Источник: Дептранс Москвы