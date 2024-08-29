Ушла, но осталась: авто этой японской марки до сих пор продаются в РФ официально
Компания Toyota отчиталась о продажах новых машин в июле текущего года. Из отчета следует, что продажи новых машин продолжаются и в России, откуда бренд официально ушел.
Согласно опубликованным документам, в июле этого года в России было продано 5 автомобилей Toyota, что на 78,3% меньше, чем в июле 2023 года. С января по июнь в России было продано всего 8 машин этой марки, что вдвое меньше, чем за тот же период в 2023 году.
В марте 2022 года Toyota прекратила сборку машин в России на заводе в Санкт-Петербурге, а также остановила поставки своих авто в страну. При этом компания подтвердила, что продажи прекратятся только после опустошения складских запасов.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Российская газета»