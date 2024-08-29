#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Хотите стать народным корреспондентом «За рулем»? Все просто!
29 августа
Хотите стать народным корреспондентом «За рулем»? Все просто!
«За рулем» запускает региональную сеть...
Chevrolet Equonix
29 августа
АКП, полный привод: этот аналог Mitsubishi Outlander стоит дешевле «китайцев»
В России появились в продаже новые Chevrolet...
Toyota RAV4
29 августа
Знакомый проверенный «японец» сильно подешевел: сколько он теперь стоит
В России появились в продаже новые Toyota RAV4...

Ушла, но осталась: авто этой японской марки до сих пор продаются в РФ официально

Компания Toyota отчиталась об официальных продажах машин в РФ в июле 2024 года

Компания Toyota отчиталась о продажах новых машин в июле текущего года. Из отчета следует, что продажи новых машин продолжаются и в России, откуда бренд официально ушел.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Купил бюджетный китайский кроссовер и задумался: позитив и негатив от владельцев

Согласно опубликованным документам, в июле этого года в России было продано 5 автомобилей Toyota, что на 78,3% меньше, чем в июле 2023 года. С января по июнь в России было продано всего 8 машин этой марки, что вдвое меньше, чем за тот же период в 2023 году.

В марте 2022 года Toyota прекратила сборку машин в России на заводе в Санкт-Петербурге, а также остановила поставки своих авто в страну. При этом компания подтвердила, что продажи прекратятся только после опустошения складских запасов.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
29.08.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0