Ушла, но осталась: авто этой японской марки до сих пор продаются в РФ официально

Компания Toyota отчиталась об официальных продажах машин в РФ в июле 2024 года

Компания Toyota отчиталась о продажах новых машин в июле текущего года. Из отчета следует, что продажи новых машин продолжаются и в России, откуда бренд официально ушел.

Согласно опубликованным документам, в июле этого года в России было продано 5 автомобилей Toyota, что на 78,3% меньше, чем в июле 2023 года. С января по июнь в России было продано всего 8 машин этой марки, что вдвое меньше, чем за тот же период в 2023 году.

В марте 2022 года Toyota прекратила сборку машин в России на заводе в Санкт-Петербурге, а также остановила поставки своих авто в страну. При этом компания подтвердила, что продажи прекратятся только после опустошения складских запасов.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Российская газета»