#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«За рулем» рассказал, что больше всего не нравится владельцам Haval Jolion
30 августа
Назван главный минус самой популярной в РФ иномарки
«За рулем» рассказал, что больше всего не...
Происшествие в Карелии
30 августа
Водитель хотел проскочить через ж/д переезд: поезд искорежил легковушку
Водитель погиб в Карелии после ДТП с поездом
Два человека погибли в «огненном» ДТП с грузовиком
30 августа
Два человека погибли в «огненном» ДТП с грузовиком
В Нижегородской области произошло смертельное...

Changan заявил о новом кроссовере с запасом хода до 510 км

Changan рассказал о новом Deepal S05, который пополнит модельный ряд суббренда

Новый компактный кроссовер Deepal S05 от Changan, дебют которого состоится в октябре, расширит модельный ряд суббренда, созданного в 2022 году для нового поколения покупателей.

Deepal S05 отличается плавными линиями дизайна, вдохновленными серией UNI, и сохраняет фирменные черты бренда. Длина кроссовера — 4620 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1600 мм, а колесная база — 2880 мм, что обеспечивает маневренность и комфортное пространство для пассажиров.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
Deepal S05
Deepal S05

Модель предлагается в двух версиях: электро- и гибридной. Электрическая оснащена двигателем мощностью 175 кВт и батареей на 56,12 кВт*ч, обеспечивающей запас хода до 510 км.

Гибридная версия включает электромотор и 1,5-литровый двигатель, с батареями на 17,08 кВт*ч и 27,28 кВт*ч, что позволяет проехать 100 км и 155 км соответственно в чисто электрическом режиме.

Deepal S05
Deepal S05

Корейцы готовят к обновлению популярный в России кроссовер. Мы знаем, как он выглядит

Интерьер Deepal S05 выполнен в стиле минимализма с использованием мягких материалов и оснащен большим центральным экраном, технологией HUD и функциями автопилота второго уровня для безопасного и удобного вождения.

Deepal S05
Deepal S05

Будет ли представлена эта модель на российском рынке, пока под вопросом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Changan

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
30.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0