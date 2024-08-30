Changan заявил о новом кроссовере с запасом хода до 510 км

Changan рассказал о новом Deepal S05, который пополнит модельный ряд суббренда

Новый компактный кроссовер Deepal S05 от Changan, дебют которого состоится в октябре, расширит модельный ряд суббренда, созданного в 2022 году для нового поколения покупателей.

Deepal S05 отличается плавными линиями дизайна, вдохновленными серией UNI, и сохраняет фирменные черты бренда. Длина кроссовера — 4620 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1600 мм, а колесная база — 2880 мм, что обеспечивает маневренность и комфортное пространство для пассажиров.

Deepal S05

Модель предлагается в двух версиях: электро- и гибридной. Электрическая оснащена двигателем мощностью 175 кВт и батареей на 56,12 кВт*ч, обеспечивающей запас хода до 510 км.

Гибридная версия включает электромотор и 1,5-литровый двигатель, с батареями на 17,08 кВт*ч и 27,28 кВт*ч, что позволяет проехать 100 км и 155 км соответственно в чисто электрическом режиме.

Deepal S05

Интерьер Deepal S05 выполнен в стиле минимализма с использованием мягких материалов и оснащен большим центральным экраном, технологией HUD и функциями автопилота второго уровня для безопасного и удобного вождения.

Deepal S05

Будет ли представлена эта модель на российском рынке, пока под вопросом.

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Источник: Changan