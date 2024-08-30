В России установлен рекорд по расходам на покупку машин с пробегом

«Автостат»: в июле россияне потратили на покупку подержанных авто ₽620 млрд

В июле 2024 года россияне потратили на покупку легковых б/у авто 620 млрд рублей, установив новый месячный рекорд за всю историю наблюдений.

Уточняется, что более 90% этих средств было истрачено на иномарки с пробегом, которые обошлись россиянам в 564,4 млрд рублей. Соответственно, около 10% пришлось на затраты на покупку б/у отечественных машин (55,6 млрд рублей).

Всего за 7 месяцев текущего года подержанных легковых машин купили в России на сумму 3,8 трлн рублей. Это на 18% больше, чем за период с января по июль прошлого года.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Автостат»