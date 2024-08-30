Специалист рассказал, в какие автобизнесы сейчас сложно «зайти»

Автоблогер Булкин: новая машина теряет 20% своей стоимости сразу после покупки

Автомобильный эксперт и блогер Александр Булкин напомнил, что новая машина теряет около 20% своей стоимости сразу после того, как покидает автосалон. Он подчеркнул, что покупка нового автомобиля не является инвестицией. По его словам, в 90% случаев такая покупка приводит к финансовым потерям.

В большинстве случаев стоимость автомобиля уменьшается на 20% сразу после выезда из салона.

Кроме того, блогер отметил, что открытие таксопарка или сдача автомобилей в аренду также не являются выгодными вложениями. По его словам, конкуренция в этой сфере высока, а машины и запчасти стоят дорого. Булкин напомнил, что такой бизнес был рентабельным в 2010-е годы, но не сейчас.

Говоря о сдаче спорткаров в аренду, эксперт указал на высокие риски. Большинство арендаторов – молодые и неопытные водители, что увеличивает вероятность аварий.

Булкин добавил, что каждый третий сегодня занимается перепродажей автомобилей, поэтому найти машину от собственника стало сложно. Чтобы успеть приобрести автомобиль ниже рыночной цены, необходимо постоянно мониторить все доступные площадки, но даже и это не гарантия успеха.

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Источник: news.ru