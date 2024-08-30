Готовим авто к осени – четыре важнейших шага!

Автодор: перед началом осени стоит провести диагностику автомобиля

Да, еще не нужно думать о смене шин и покупке лютой «незамерзайки», однако некоторые процедуры с машиной в начале осени оказываются действительно важными – такое лучше не откладывать. «За рулем» публикует подобные советы ежегодно, и каждый раз они оказываются актуальными. В этот раз о необходимости подготовиться к осени решила напомнить водителям государственная компания «Автодор».

По мнению представителей компании, следует проверить электрику и электронику, отопитель с кондиционером а также не пренебречь детальной диагностикой и скорректировать стиль езды.

проведите диагностику – так поломка не застигнет вас в пути;

проверьте фары, ведь световой день сокращается, а осадков выпадает все больше;

проведите профилактику кондиционера – он поможет быстро обдуть запотевшие окна;

избегайте резких маневров – в капризную погоду неожиданности нужно сводить к минимуму.

Добавим, что перед осенне-зимним сезоном совершенно нелишним будет проверить подвеску, а также почистить воздушный фильтр, забившийся пухом и пылью.

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Источник: «Автодор»