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Готовим авто к осени – четыре важнейших шага!

Автодор: перед началом осени стоит провести диагностику автомобиля

Да, еще не нужно думать о смене шин и покупке лютой «незамерзайки», однако некоторые процедуры с машиной в начале осени оказываются действительно важными – такое лучше не откладывать. «За рулем» публикует подобные советы ежегодно, и каждый раз они оказываются актуальными. В этот раз о необходимости подготовиться к осени решила напомнить водителям государственная компания «Автодор».

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ГИД ПО КАСКО

По мнению представителей компании, следует проверить электрику и электронику, отопитель с кондиционером а также не пренебречь детальной диагностикой и скорректировать стиль езды.

  • проведите диагностику – так поломка не застигнет вас в пути;
  • проверьте фары, ведь световой день сокращается, а осадков выпадает все больше;
  • проведите профилактику кондиционера – он поможет быстро обдуть запотевшие окна;
  • избегайте резких маневров – в капризную погоду неожиданности нужно сводить к минимуму.

Добавим, что перед осенне-зимним сезоном совершенно нелишним будет проверить подвеску, а также почистить воздушный фильтр, забившийся пухом и пылью.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автодор»

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
30.08.2024
Фото:Unsplash
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