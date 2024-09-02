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Симбиоз классики и новаций: на автосалоне в Чэнду показали 727-сильный гибрид

Новый мощный гибрид BMW M5 вызвал фурор у посетителей автосалона в Чэнду

На автосалоне в китайском Чэнду внимание публики привлек дебютировавший BMW M5 2024 года. Новинка отличается симбиозом классического стиля и передовых технологий и олицетворяет собой скорость, мощность, новации и стильный дизайн.

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M5 построен на базе новой 5-й серии, его экстерьер выполнен в темных тонах, брутальности ему придают агрессивные детали и мощная гибридная силовая установка. Модель оснащена двигателем V8 объемом 4,4 л в паре с электромотором, суммарная мощность которых составляет 727 л.с., а максимальный крутящий момент 1000 Нм.

BMW M5
BMW M5

Для разгона до 96 км/ч BMW M5 понадобится всего 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 306 км/ч при условии установки опционального пакета M Driver. Заряда батареи емкостью 14,8 кВт-ч хватит до 40 км, таким образом, M5 является не только мощным, но и относительно экологичным.

BMW M5
BMW M5

Спортивный характер M5 подчеркивают 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колесные диски, сниженный на 18 мм клиренс добавляет агрессии. В салоне установлен двойной экран диагональю 12,3 и 14,9 дюйма, автомобиль получил новую конструкцию рулевого колеса M-серии. В списке оснащения заявлены спортивные многофункциональные сиденьями, аудиосистема Bowers & Wilkins.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:YouTube
Количество просмотров 433
02.09.2024
Фото:YouTube
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