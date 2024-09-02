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Автобус, полный пассажиров, столкнулся с грузовиком: подробности серьезного ДТП

В Тульской области столкнулись рейсовый автобус и большегруз

В Тульской области столкнулись рейсовый автобус Mercedes и грузовик Scania. Авария произошла около 10:30 на 284-м километре трассы «Дон» в Воловском районе.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

После столкновения транспортные средства врезались в дорожное ограждение и застряли в нем, перекрыв движение на одной из полос.

Уточняется, что в результате аварии пострадали водители, один из них госпитализирован. Погибших нет.

Пассажиров автобуса доставили к месту назначения попутным транспортом. Тульская полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области

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Ушакова Ирина
Фото:МЧС России
Количество просмотров 120
02.09.2024
Фото:МЧС России
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