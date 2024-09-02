Автобус, полный пассажиров, столкнулся с грузовиком: подробности серьезного ДТП
В Тульской области столкнулись рейсовый автобус Mercedes и грузовик Scania. Авария произошла около 10:30 на 284-м километре трассы «Дон» в Воловском районе.
После столкновения транспортные средства врезались в дорожное ограждение и застряли в нем, перекрыв движение на одной из полос.
Уточняется, что в результате аварии пострадали водители, один из них госпитализирован. Погибших нет.
Пассажиров автобуса доставили к месту назначения попутным транспортом. Тульская полиция проводит проверку обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области