Автобус, полный пассажиров, столкнулся с грузовиком: подробности серьезного ДТП

В Тульской области столкнулись рейсовый автобус и большегруз

В Тульской области столкнулись рейсовый автобус Mercedes и грузовик Scania. Авария произошла около 10:30 на 284-м километре трассы «Дон» в Воловском районе.

После столкновения транспортные средства врезались в дорожное ограждение и застряли в нем, перекрыв движение на одной из полос.

Уточняется, что в результате аварии пострадали водители, один из них госпитализирован. Погибших нет.

Пассажиров автобуса доставили к месту назначения попутным транспортом. Тульская полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области