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Новый юбилейный супер-МАЗ показали на видео!

Седельный тягач МАЗ-54402L получил обновленную внешность и интерьер

«За рулем» уже рассказывал о юбилейной серии новых тягачей МАЗ-54402L, выпуск которой приурочен к 80-летию Минского автозавода. Таких грузовиков выпущено 80 единиц, и по ним можно предположить, какой будет эта модель, да и весь вектор развития завода в целом.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кабина получила рестайлинг – поменялась облицовка и бампер, у логотипа появилась светодиодная подсветка. Комплектация – топовая, со множеством дополнительных опций: сиденье повышенной комфортности, два спальных места, холодильник, кондиционер, независимый воздушный отопитель, система спутникового позиционирования и многое другое.

Тягачи оснащены дизелями Weichai WP12 экокласса Евро-5, развивающими 454 л.с. и работающими в паре с роботизированной коробкой передач Fast Gear – таким образом, силовой агрегат полностью китайский. Топливные баки – увеличенного объема, 800+400 л.

Снаряженная масса седельного тягача – 8600 кг. А масса, приходящая на ССУ («седло», кстати, белорусского производства, как и некоторые другие узлы), составляет 10 300 кг.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 401
02.09.2024
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