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Отечественный автозавод готовит специальные версии культового внедорожника

На УАЗе опровергли информацию о прекращении производства внедорожника Hunter

Представители отечественного производителя УАЗ опровергли распространившуюся в Сети информацию об остановке производства модели UAZ Hanter. Об этом рассказали в пресс-службе автозавода.

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Более того, представители компании заверили, что продолжится выпуск не только внедорожника, но и специальных версий, а также обновленных модификаций.

UAZ Hunter
UAZ Hunter

Никакого решения о прекращении производства Hunter руководство завода не принимало, подчеркнули в пресс-службе. Завод в настоящее время готовит различные версии внедорожника, но никакой подробной информации о новинках на заводе не предоставили.

UAZ Hunter
UAZ Hunter

Напомним, в настоящее время на рынке России доступна специальная версия модели – «Экспедиция». Автомобиль отличается силовыми бамперами, довольно вместительным багажником на крыше, а также шинами для преодоления бездорожья. Стоимость такой версии составляет 1,67 млн рублей. Цена самого доступного Hunter в комплектации Base Fleet составляет 1,21 млн рублей.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: perm.tsargrad.tv

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Светлана Тарасенко
Фото:УАЗ
Количество просмотров 225
02.09.2024
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Hunter ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3