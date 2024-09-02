Отечественный автозавод готовит специальные версии культового внедорожника

На УАЗе опровергли информацию о прекращении производства внедорожника Hunter

Представители отечественного производителя УАЗ опровергли распространившуюся в Сети информацию об остановке производства модели UAZ Hanter. Об этом рассказали в пресс-службе автозавода.

Более того, представители компании заверили, что продолжится выпуск не только внедорожника, но и специальных версий, а также обновленных модификаций.

UAZ Hunter

Никакого решения о прекращении производства Hunter руководство завода не принимало, подчеркнули в пресс-службе. Завод в настоящее время готовит различные версии внедорожника, но никакой подробной информации о новинках на заводе не предоставили.

UAZ Hunter

Напомним, в настоящее время на рынке России доступна специальная версия модели – «Экспедиция». Автомобиль отличается силовыми бамперами, довольно вместительным багажником на крыше, а также шинами для преодоления бездорожья. Стоимость такой версии составляет 1,67 млн рублей. Цена самого доступного Hunter в комплектации Base Fleet составляет 1,21 млн рублей.

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Источник: perm.tsargrad.tv