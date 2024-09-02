Audi Q5 2025 года: кроссовер с необычным дизайном и мощными моторами

Audi официально представила обновленный Q5 2025 года с ценами от 52 300 евро

Компания Audi официально представила кроссовер Q5 2025 года. Кроссовер получил множество обновлений, включая полностью переработанный дизайн и более экономичные бензиновые и дизельные двигатели.

Новый Audi Q5 2025 года

Новый Q5 базируется на платформе Audi Premium Platform Combustion (PPC) и будет доступен в различных модификациях.

Одной из ключевых особенностей нового Q5 является его улучшенная подвеска и рулевое управление. Стандартные модели оснащены частотно-селективными амортизаторами, а пневматическая подвеска с адаптивным управлением амортизаторами предлагается в качестве опции.

Топовая версия SQ5 получила спортивную настройку подвески для более захватывающей езды.

Дизайн нового Audi Q5 также претерпел значительные изменения. Автомобиль стал выглядеть более гармоничным, с выраженными линиями, подчеркивающими его динамичный характер. «Складки» в нижней части дверей скрывают часть визуального веса автомобиля, а мягкие плечевые линии плавно ведут от одной колесной арки к другой.

В интерьере также появились изменения: новый Q5 получил современную информационно-развлекательную систему Digital Stage с большим изогнутым OLED-дисплеем MMI.

Audi Q5

Audi Q5 2025 года будет доступен в Европе с тремя вариантами двигателей, включая 2 бензиновых и дизельный. Они оснащены мягкой гибридной системой с аккумулятором 1,7 кВт·ч и электродвигателем мощностью 24 л. с. Базовая модель будет иметь 2,0-литровый TFSI мощностью 201 л. с. с передним приводом (полный привод - опция), а также 2,0-литровый TDI той же мощности. В свою очередь, версия SQ5 будет оснащена 3,0-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем TFSI, развивающим 362 л. с.

Европейские цены на Audi Q5 2025 года варьируются от 52 300 (5,2 млн руб.) до 82 900 евро (8,3 млн руб.) в зависимости от комплектации, включая топовую версию SQ5.

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Источник: Motor 1