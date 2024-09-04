Путешествовать по России можно на любом авто — достаточно пластиковой карточки и телефона

Автоэкспедиция «100 000 км возможностей» уже на полпути к цели

Два экипажа на двух отечественных автомобилях – Lada Vesta и Москвич 3 – прошли 50 тысяч километров из 100 000 по стране возможностей, посетили 42 региона, встретились с 42 героями проекта, меняющими жизнь к лучшему, на себе проверили состояние дорог и туристической инфраструктуры страны.

В Музее гаража особого назначения ФСО России состоялась пресс-конференция, посвященная прохождению половины пути автоэкспедиции «100 000 километров возможностей».

На мероприятии обсуждали первые результаты проекта в рамках успешного преодоления 50 000 км пути, туристическую и дорожную инфраструктуру страны на данный момент, а также эксплуатацию автомобилей, на которых экипажи совершают свое путешествие.

Андрей Леонтьев, тележурналист и автогонщик:

– Наша рекордная автоэкспедиция еще раз подтверждает, что по России можно и нужно ездить на любом автомобиле, который стоит у вас под окном. При этом при себе достаточно иметь пластиковую карту и мобильный телефон.

Во-первых, дороги позволяют уже проехать на автомобиле с любым дорожным просветом от Магадана до Мурманска. Во-вторых, заметно развивается туристическая инфраструктура, которая позволяет с комфортом путешествовать и узнавать страну любителям различного рода путешествий, будь то культурный, гастрономический или экотуризм.

Мы видим, как меняется Россия и каждый конкретный город!

Итогом экспедиции станет подробный аудит региональных автомаршрутов. Будет проанализирована инфраструктура для автопутешественников, изучена доступность популярных достопримечательностей и открыты новые интересные места. Также будет дана объективная оценка работы систем связи, навигации и индустрии гостеприимства.

После завершения работы регионам на уровне правительства будет оказана помощь в создании национальных туристических маршрутов, связывающих несколько регионов, а также найдены способы обеспечить комфортное и безопасное путешествие для туристов.

Впереди у автоэкспедиции еще 50 тысяч километров дорог, посещение 43 регионов, среди которых Новосибирская, Иркутская, Читинская области, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Приморский край, Республика Бурятия и другие. Окончание маршрута запланировано на октябрь 2024 года в Магадане в парке «Маяк» на берегу Бухты Нагаева Охотского моря.

Путешествие проходит при информационной поддержке Национальных проектов России, а также президентской платформы «Россия – страна возможностей», Российского туристического форума «Путешествуй!», Группы «М.Видео-Эльдорадо» и шинного кластера «Кордиант». Организатором проекта выступила компания LAV Racing.

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Следить за новостями и графиком передвижения команды автопробега можно на сайте проекта и в социальных сетях (RuTube, Telegram, VK, OK, YouTube).

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Источник, фото: LAV Racing