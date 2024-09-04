Бензовоз столкнулся с грузовиком и эвакуатором: подробности смертельного ДТП
В Тверской области произошло серьезное ДТП: бензовоз столкнулся с грузовиком. Вечером 3 сентября на 187-м километре трассы М-11 «Нева» в Калининском районе бензовоз, двигавшийся в сторону Санкт-Петербурга, столкнулся с попутными грузовиком и эвакуатором. После столкновения бензовоз загорелся.
По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек. Обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники полиции.
Проведение проверки находится на контроле у прокуратуры. На место ДТП выезжала и.о. прокурора Калининского района Александра Сереброва.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: УМВД России по Тверской области, Прокуратура Тверской области