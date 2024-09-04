Бензовоз столкнулся с грузовиком и эвакуатором: подробности смертельного ДТП

В Тверской области человек погиб в аварии с загоревшимся бензовозом

В Тверской области произошло серьезное ДТП: бензовоз столкнулся с грузовиком. Вечером 3 сентября на 187-м километре трассы М-11 «Нева» в Калининском районе бензовоз, двигавшийся в сторону Санкт-Петербурга, столкнулся с попутными грузовиком и эвакуатором. После столкновения бензовоз загорелся.

По предварительной информации, в результате аварии погиб один человек. Обстоятельства ДТП будут выяснять сотрудники полиции.

Проведение проверки находится на контроле у прокуратуры. На место ДТП выезжала и.о. прокурора Калининского района Александра Сереброва.

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Источник: УМВД России по Тверской области, Прокуратура Тверской области