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Россиян заверили, что власти держат под контролем ситуацию с наличием бензина

Глава Минэнерго Цивилев: ситуация на рынке топлива РФ стабильна и контролируется

Ситуация с обеспечением отечественного рынка нефтепродуктами находится под контролем. Об этом заявил представителям СМИ глава Минэнерго Сергей Цивилев после окончания сессии Восточного экономического форума.

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При этом он напомнил, что запрет на экспорт бензина является временной мерой.

«Стабильная ситуация. Мы контролируем эту ситуацию с обеспечением нефтепродуктами. Она непростая, но мы управляем в ручном режиме, поэтому я уверен, что мы с ситуацией справимся», – подчеркнул глава ведомства.

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Комментируя решение Правительства РФ о необходимости отмены запрета на экспорт бензина, Цивилев объяснил, что такая мера применяется для того, чтобы сдерживать цены на топливо на российском рынке.

Напомним, запрет на экспорт бензина в России продлили с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. При этом запрет не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВН Москва
Количество просмотров 126
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Фото:АВН Москва
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