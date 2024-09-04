Россиян заверили, что власти держат под контролем ситуацию с наличием бензина

Глава Минэнерго Цивилев: ситуация на рынке топлива РФ стабильна и контролируется

Ситуация с обеспечением отечественного рынка нефтепродуктами находится под контролем. Об этом заявил представителям СМИ глава Минэнерго Сергей Цивилев после окончания сессии Восточного экономического форума.

При этом он напомнил, что запрет на экспорт бензина является временной мерой.

«Стабильная ситуация. Мы контролируем эту ситуацию с обеспечением нефтепродуктами. Она непростая, но мы управляем в ручном режиме, поэтому я уверен, что мы с ситуацией справимся», – подчеркнул глава ведомства.

Комментируя решение Правительства РФ о необходимости отмены запрета на экспорт бензина, Цивилев объяснил, что такая мера применяется для того, чтобы сдерживать цены на топливо на российском рынке.

Напомним, запрет на экспорт бензина в России продлили с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. При этом запрет не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: tass.ru