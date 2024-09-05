Во Владивостоке появится «Кибер-Арена» – рассказываем, что это такое

Ростех и КРВД построят во Владивостоке площадку для соревнований по киберспорту

Во Владивостоке при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Госкорпорации Ростех решено создать «Кибер-Арену» – площадку для развития ИТ, программирования, инжиниринга и проведения российских и международных соревнований по киберспорту, в том числе с участием спортсменов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали представители КРДВ, дочерней компанией Ростеха «РТ-Туризм» и администрации Владивостока.

«Мы провели при поддержке Ростеха замечательные киберспортивные турниры в рамках прошедшего Дня молодежи. Павильон киберспортивных игр "КиберДОМ" был одной из самых посещаемых локаций праздника. Важно, чтобы похожие игры проходили не только по киберспорту, но и по спортивному программированию и другим смежным дисциплинам. Видим огромный плюс в появлении специализированной инфраструктуры для города: как место проведения зрелищных соревнований, не только профессиональных, но и любительских; как центра увлекательного и развивающего досуга для молодежи. Постараемся, чтобы локация со временем стала привлекательной и для гостей города – подумаем над соответствующим наполнением вместе с коллегами», – рассказал глава Владивостока Константин Шестаков.

В КРДВ считают «Кибер-Арену» значимым шагом в поддержке киберспортивного движения в регионе – через строительство профильной инфраструктуры.

«Проект будет реализован в том числе с учетом опыта создания креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. Обеспечим комплексный подход с учетом развития смежных дисциплин, регулярных кружков и занятий киберспортивными дисциплинами для формирования продвинутого, современного и технологичного молодежного центра», – сказал исполнительный директор по социальному развитию КРДВ Гасан Гасанбалаев.

Михаил Брусиловский, Гасан Гасанбалаев и Константин Шестаков – соглашение о «Кибер-Арене» подписано

Генеральный директор компании «РТ-Туризм» Михаил Брусиловский отметил, что «Кибер-Арена» должна стать площадкой современного досуга для молодежи, поддержки интересов в смежных направлениях – спорте, ИТ, инжиниринге.

«Создание такой инфраструктуры будет способствовать воспитанию патриотизма и интереса к новым специальностям, востребованным в современном мире», – считает Брусиловский.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Консолидированная выручка компании в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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Источник: Ростех