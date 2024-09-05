Стало меньше нарушений правил парковки на новых участках в зоне резидентных разрешений

Дептранс: платные парковки повышают безопасность движения на улицах столицы

5 августа в зону резидентных разрешений вошли 89 новых участков. Через месяц горожане увидели первые результаты: парковки стали свободнее, а ситуация на дорогах улучшилась. До 77% снизилось число нарушений правил парковки на новых участках в зоне резидентных разрешений.

Водители стали реже нарушать правила парковки на:

Азовской улице – на 60%

улице 1-го Измайловского зверинца – на 43%

в Береговом проезде – на 40%

Селигерской улице – на 19%.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Мы точечно расширяем зоны резидентных разрешений по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому парковочные места освобождаются быстрее, и снижается количество нарушений правил остановки и стоянки.

Свободные места позволяют водителям не парковаться вторым рядом и не оставлять машины там, где стоянка запрещена.

Местные жители по-прежнему могут парковаться бесплатно. Для этого достаточно оформить резидентное разрешение на сайте mos.ru.