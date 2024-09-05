Обновленный Volvo XC90; увеличенный экран и подстаканники 2+1. А что еще?

Volvo представила очередной фейслифтинг для второго поколения XC90

Volvo XC90 второго поколения был выпущен в 2015 году и последний раз обновлен в 2019 году. Теперь провели очередной рестайлинг.

У XC90 новая решетка радиатора, обновленные фары и приборная панель, а сенсорный экран теперь с портретной ориентацией. Гибридной силовой установке добавили эффективности и экономичности, но запас хода только на электротяге по-прежнему разочаровывает – всего 71 км. В этом смысле многие «китайцы» продвинулись куда дальше.

Некоторые автомобили благородно стареют и не нуждаются в особом обновлении с типичным трехлетним интервалом. Но второе поколение XC90 впервые было обновлено в 2019 году. И с тех пор прошло уже достаточно времени.

Тем не менее, XC90 по-прежнему остается красивым кроссовером, а обновленные фары, которые намекают на родство с электрическим EX90, и новая диагональная решетка радиатора делают его еще более привлекательным.

Интерьер также был немного улучшен с добавлением новых материалов и портретного сенсорного экрана, который теперь имеет размер 11,2 дюйма вместо 9-дюймового, и чья операционная система была переделана, чтобы сделать приложения более интуитивными и с меньшими количествами касаний.

И еще появился новый подстаканник, который может удерживать тонкие банки и бутылки, чтобы они не дребезжали в пространстве, и дополнительное место для хранения на центральной консоли, и перенесенное в более удобное место беспроводное зарядное устройство для телефона.

Все это очень хорошо, но было бы еще лучше, если бы Volvo потратила больше усилий на улучшение диапазона EV своей трансмиссии PHEV. Ведь даже древний Q7 PHEV от Audi может проехать на электричестве 84 км, прежде чем ему придется обратиться за поддержкой к ДВС.

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Источник: Carscoops