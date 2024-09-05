На российский рынок выйдет новый 517-сильный гибридный кроссовер

Компания Great Wall анонсировала появление в РФ кроссовера Wey 07 за ₽6,8 млн

Концерн Great Wall объявил, что кроссовер Wey 07 выходит на российский рынок по цене 6 799 000 рублей. С 13 сентября текущего года автомобиль будет доступен для предзаказа, а с 7 октября можно будет заказать гибрид у дилеров марки.

Wey 07

Силовая установка новинки представлена связкой 1,5-литрового ДВС и электродвигателя. Мощность системы равна 517 л.с. В качестве трансмиссии выступает 4-диапазонная гибридная коробка передач DHT. Смешанный запас хода равен 1140 км.

Интерьер Wey 07

У автомобиля 3 ряда сидений и 6 мест. Wey 07 оснащен современным процессором мультимедийной системы и сенсором LiDAR.

Автомобиль адаптирован к российскому климату, полностью русифицирован и оснащен зимним пакетом. Он получил подогрев лобового стекла и зеркал, форсунок омывателя, рулевого колеса, всех рядов сидений, а также антикоррозийную обработку кузова и бачок омывателя увеличенного объема.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Autonews