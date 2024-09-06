В России заметно подорожали шины

НАПИ: зимние шины подорожали на 2,8% за месяц

В России с июля по август текущего года заметно подорожали всесезонные автомобильные шины. Цена на них выросла на 7,4%. Зимние шины при этом подорожали на 2,8%, летние – на 0,8%, выяснили аналитики.

Всесезонные шины в России за месяц подорожали в среднем с 13,7 тыс. рублей до 14,8 тыс. рублей, зимние – с 8,8 тыс. рублей в июле до 9 тыс. рублей в августе, летние – с 9,8 тыс. рублей до 9,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: НАПИ