Эксперт перечислил все сложности ремонта китайских авто

Александр Стрельников: Запчасти для китайских авто можно ждать до полугода

Александр Стрельников, основатель транспортной компании RusTransChina, отмечает, что одной из основных проблем ремонта китайских автомобилей является дефицит запчастей. Время ожидания деталей может достигать двух месяцев, а для некоторых брендов, таких как Changan, BYD и FAW, этот срок составляет до полугода, что особенно затрудняет восстановление после ДТП.

Кроме того, качество и совместимость запчастей остаются серьезной проблемой. Некоторые механики заявляют, что одна и та же деталь может подойти к одному автомобилю и не подойти к другому, даже если это автомобили одной модели, что объясняется различиями в производственных процессах.

Отсутствие технической документации на некоторые модели также усложняет ремонт, увеличивая время на диагностику и поиск решений.

Китайские автопроизводители активно обновляют свои модели, что может создавать дополнительные сложности в поиске необходимых запчастей, так как новые автомобили могут иметь свои особенности.

К наиболее распространенным поломкам китайских автомобилей Стрельников отнес проблемы с ходовой частью, которые особенно часто наблюдаются у моделей Geely, где повреждения рычагов и сайлентблоков проявляются даже при небольшом пробеге.

Среди общих проблем он выделяет сбои в работе электронных систем, а также дефекты в коробках передач и узлах двигателя, которые могут возникать на ранних периодах эксплуатации.

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Источник: Лента.ру