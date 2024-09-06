Ездят и будут ездить: в Совфеде заверили в защите автопрома РФ от санкций Запада

Сенатор Кутепов рассказал, что отечественный автопром защищен от любых санкций

Российский автопром максимально защищен от любых возможных санкций, поэтому критика зарубежных конкурентов, в надежде продать в России свою продукцию, не имеет никакого значения. Об этом заявил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

«На сегодняшний момент мы четко видим, что, допустим, по легковому транспорту растет производство. В прошлом году тот же "АвтоВАЗ" 380 тысяч автомобилей произвел. В этом году будет более 500 тысяч автомобилей», – подчеркнул сенатор на полях Восточного экономического форума.

По мнению Кутепова, меры, предпринимаемые в Российской Федерации в части утилизационного сбора и защиты интересов производителей, вне всякого сомнения, оказывают положительное влияние на ситуацию на рынке.

«Что бы ни говорили оппоненты, можно найти везде изъян, можно объяснить каким-то образом (недочеты - ред.), но, по крайней мере, они (отечественные автомобили - ред.) ходят по нашим дорогам и будут ходить», – выразил уверенность сенатор.

Автомобильное производство в России защищено нашим государством, и в дальнейшем совместно с министерством промышленности вся дальнейшая работа будет направлена именно на это, резюмировал Кутепов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ria.ru