В России могут открыть филиалы по производству электрокаров КНР, но есть нюанс

Эксперт назвал условие для открытия в РФ филиалов производителей электрокаров

Китайские автопроизводители, специализирующиеся на выпуске электромобилей для развивающихся стран при условии, могут открыть свои филиалы на территории России при условии экономической выгоды в части ценообразования на транспорт, собранный в РФ. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал ректор Ляонинского университета, член Международной экономической ассоциации ООН (IEA), вице-президент Китайского общества мировой экономики Юй Мяоцзе.

Он подчеркнул, что электромобили от китайского автопрома продаются на различных рынках других стран, особенно развивающихся.

«Китайские фирмы будут открывать филиалы в России, если фирмы решат, что им удастся обеспечить правильный уровень цен. Если Россия приветствует это, то данную перспективу можно рассматривать. Когда страна развивается до определенного этапа, она будет не только экспортировать, но и осуществлять прямые инвестиции за границу. Экспорт и инвестиции дополняют друг друга», – объяснил ректор.

Мяоцзе напомнил, что аналогичные процессы затронули сам Китай еще 40-50 лет назад, когда предприятия из других стран настали вкладывать инвестиции в китайское производство. В 2023 году торговый оборот между Россией и Китаем достиг 230 млрд долларов, и это не предел, убежден Мяоцзе. Есть не только коммерческая перспектива, но и сервисная торговля в различных сферах, включая образование, туризм и транспортировку.

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Источник: tass.ru