Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

В России могут открыть филиалы по производству электрокаров КНР, но есть нюанс

Эксперт назвал условие для открытия в РФ филиалов производителей электрокаров

Китайские автопроизводители, специализирующиеся на выпуске электромобилей для развивающихся стран при условии, могут открыть свои филиалы на территории России при условии экономической выгоды в части ценообразования на транспорт, собранный в РФ. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал ректор Ляонинского университета, член Международной экономической ассоциации ООН (IEA), вице-президент Китайского общества мировой экономики Юй Мяоцзе.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он подчеркнул, что электромобили от китайского автопрома продаются на различных рынках других стран, особенно развивающихся.

«Китайские фирмы будут открывать филиалы в России, если фирмы решат, что им удастся обеспечить правильный уровень цен. Если Россия приветствует это, то данную перспективу можно рассматривать. Когда страна развивается до определенного этапа, она будет не только экспортировать, но и осуществлять прямые инвестиции за границу. Экспорт и инвестиции дополняют друг друга», – объяснил ректор.

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

Мяоцзе напомнил, что аналогичные процессы затронули сам Китай еще 40-50 лет назад, когда предприятия из других стран настали вкладывать инвестиции в китайское производство. В 2023 году торговый оборот между Россией и Китаем достиг 230 млрд долларов, и это не предел, убежден Мяоцзе. Есть не только коммерческая перспектива, но и сервисная торговля в различных сферах, включая образование, туризм и транспортировку.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 90
06.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0